В Курганской области — более 200 патриотических объединений

Клубы, отряды поискового движения, Российское движение школьников, «Волонтеры Победы», в которые вовлечены 30 тысяч молодых зауральцев. В этом году их число пополнится новыми патриотами: в каждом без исключения муниципалитете будут созданы Дома Юнармии, в школах дополнительно появятся юнармейские классы, более 700 обучающихся этим летом побывают на учебных сборах в Комплексе отдыха и развития в Чумляке. Об этом во время региональной конференции организаторов патриотического воспитания 25 января рассказал заместитель директора департамента образования и науки Иван Хлебников.

В регионе реализуется новая государственная программа, рассчитанная до 2026 года, которая включает три основных направления деятельности – патриотическое воспитание граждан, подготовка допризывной молодежи к службе в армии и развитие добровольчества. Показатели результативности данной программы соотносятся с показателями федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование».

На конференции заместитель директора Роспатриотцентра Иван Радько рассказал о планах организации на 2022 год, исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова - о работе Всероссийского общественного движения.

На секциях руководитель Регионального центра развития воспитательных технологий и поддержки Российского движения школьников Гусев сделал сообщение о культурно-образовательном потенциале музеев в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи, а также поговорили о роли общественных объединений в развитии гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи и профессиональной ориентации и построении траектории развития обучающихся в военной профессии.