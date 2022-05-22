В Курганской области будут перерабатывать 50% мусора

Реализация Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» позволит к 2030 году перерабатывать не менее 50% мусора, собираемого в Курганской области. Об этом участникам II Экологического научно-общественного форума Зауралья, который проходит сегодня в городе Кургане, рассказал начальник отдела охраны окружающей среды управления экологии и недропользования Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Александр Зырянов.

- В Курганской области федеральный проект реализуется за счет средств областного бюджета и регионального оператора компании «Чистый город». В 2020 году последней была выделена субсидия из федерального бюджета, которая позволила охватить услугой по обращению с ТКО 97% населения Зауралья. Не все сто, потому что в маленькие деревеньки невозможно обеспечить круглогодичный проезд мусоровоза, - пояснил Александр Зырянов.

По его словам, важным достижением данного проекта является создание мусоросортировочного комплекса в городе Шадринске мощностью 40 тысяч тонн в год. Он позволяет отбирать отходы бумаги и картона, пластика и стекла разных сортов.

- Сейчас Правительством Курганской области рассматривается вариант строительства комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в районе Шуховского полигона. Предполагается мусоросортировочный комплекс на 160 тысяч тонн в год, участок компостирования на 100 тысяч тонн в год и полигон захоронения остатков на 150-175 тысяч тонн в год, - поделился планами Александр Зырянов.

Емкость полигона будет зависеть от степени отбора отходов на сортировочном комплексе. Иными словами, чем больше отходов удастся отобрать для утилизации и компостирования, тем меньше отходов придется захоранивать.

- Полностью отказаться от захоронения ни один регион не сможет. Все экономически оправданные технологические решения, которые имеются на данный момент, все-таки предполагают частичное захоронение. Ведь даже при сжигании отходов все равно будут оставаться шлаки, которые где-то придется захоранивать, - объяснил Александр Зырянов.

По его словам, Президентом России поставлена задача к 2030 году выйти на уровень переработки отходов в 50%. Строительство вышеупомянутых объектов позволит Курганской области этого результата достичь.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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