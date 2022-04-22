В Курганской области для граждан действуют уникальные меры поддержки

В Курганской области начат прием заявок на уникальные меры поддержки населения, которые предложены губернатором Вадимом Шумковым.

Получить бесплатно семенной картофель и приобрести сельхозживотных со значительной скидкой могут жители Курганской области О том, как получить помощь в рамках прямого эфира в сообществе правительства области «Вконтакте» рассказали руководители двух ведомств — департамента агропромышленного комплекса и главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Директор департамента АПК Павел Кощеев акцентировал внимание на программе поддержки личных подсобных хозяйств (ЛПХ), благодаря которой жители могут купить крупный рогатый скот, овец и коз. При этом приобрести можно от 1 до 5 голов КРС, софинансирование молочных пород 70/30, мясных — 50/50, а значит половину, а то и больше будет компенсировать областной бюджет. Для овец и молочных коз софинансирование составляет 50/50, количество варьируется от 3 до 10 голов.

«По динамике заявок мы видим, что программа работает, она интересна гражданам, ведущим ЛПХ. Уже поступило заявок на 360 голов животных, - отметил руководитель аграрного ведомства. - Процесс отработан и выстроен таким образом, чтобы гражданам было максимально удобно входить в эти условия, - мы не только контролируем целевое использование средств, но и подсказываем и сопровождаем на каждом этапе — от покупки молодняка до реализации излишков готовой продукции».

Кстати, заявку на приобретение животных можно подать как в администрации муниципального образования, так и непосредственно на сайте департамента АПК. После ее обработки с заявителем свяжутся специалисты для дальнейшей отработки и консультаций.

Еще одна своевременная мера поддержки — обеспечение населения бесплатным семенным картофелем. Это адресная поддержка для жителей, планирующих посев картофеля на площади, не используемой пять лет и более, либо расширяющих земельный участок за счет необработанных ранее территорий;

Нуждающиеся смогут получить безвозмездно 20 кг семенного картофеля на 1 сотку (но не более 100 кг).

Для того, чтобы воспользоваться поддержкой необходимо направить заявление в администрацию муниципального образования. Заявления принимаются до 29 апреля включительно.

Отгрузка картофеля муниципалитетам начнется уже в понедельник, 25 апреля.

«Распоряжаться урожаем граждане смогут на свое усмотрение, - отметила врио начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова. - Мы даем не рыбу, а удочку, тем, кто хочет, и такой подход наиболее верный».

По всем вопросам можно обратиться в центры социального обслуживания по месту жительства или в главное управление социальной защиты населения Курганской области, позвонив по телефону+7 (3522) 44-17-70

Пресс-служба губернатора по информации департамента АПК

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