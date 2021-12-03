В Курганской области для самозанятых снизили до 1 % процентную ставку по льготным займам

Микрозаймы для самозанятых – это новый продукт «Фонда микрофинансирования Курганской области». Он был введён в июле этого года по распоряжению Губернатора. И уже в ноябре принято решение о дополнительном снижении процентной ставки до 1% годовых вместо 3%, как было изначально, сообщила исполнительный директор Фонда Наталья Шутова

В долг под 1% у фонда можно взять до 500 тысяч рублей на приобретение всего, что нужно для развития бизнеса: от расходных материалов до оборудования и помещений.

При займе до 200 тысяч рублей не требуется залог, что значительно облегчает сбор документов и также является нововведением ноября.

«Новые условия получения микрозаймов действуют до 31 декабря. Сейчас разгар предновогоднего сезона, самое время для рывка в развитии практически любого бизнеса, финансовая поддержка очень востребована. Именно поэтому мы максимально снизили ставку и отказались от залога, создавая для самозанятых комфортные условия для роста», — поделилась исполнительный директор Фонда микрофинансирования Курганской области Наталья Шутова.

Обратиться за микрозаймом и получить консультацию можно по единому телефону поддержки бизнеса 8 800 250 47 31, или оставив заявку на сайте https://invest45.ru/