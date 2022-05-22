В Курганской области экологическое просвещение ведется, начиная с детсада

Мы можем сколько угодно говорить об экологии, но крайне важно самому не засорять свой населенный пункт, леса, вообще беречь природу. Такое убеждение высказала Наталья Фомина, заместитель директора ООО «Чистый город», которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курганской области. Мнение прозвучало на II Экологическом научно-общественном форуме Зауралья, который проходит сегодня в городе Кургане.

- Мы как региональный оператор не только вывозим мусор с мест накопления, но и, конечно, оказываем существенную помощь муниципалитетам в ликвидации несанкционированных свалок, а также ведем просветительную работу среди населения, в том числе в социальных сетях, - заявила Наталья Фомина.

По ее словам, людям комфортней жить в чистом городе, в чистом регионе. И за последнее время этому стало уделять очень большое внимание со стороны властей.

- Экологическое просвещение начинается с самого маленького возраста, у воспитанников детских садов. Также оно ведется среди школьников и студентов. Но это та работа, которая не может дать моментальный эффект. Мы сможем ощутить его лишь через некоторое время, но эффект обязательно будет, - убеждена заместитель директора компании «Чистый город».

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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