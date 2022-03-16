В Курганской области идет подготовка ко Дню молодого избирателя

Территориальные избирательные комиссии Курганской области готовятся к организации мероприятий для молодежи в рамках Дня молодого избирателя: формируют планы, определяют формат их проведения и возможные площадки. Самые разные по форме акции пройдут в Зауралье с 11 по 24 апреля во взаимодействии с органами местного самоуправления, учреждениями образования и культуры с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

В ряде муниципалитетов пройдут уроки парламентаризма и правового просвещения, информационные часы для старшеклассников и студентов, встречи ребят с членами территориальных избирательных комиссий, викторины на знание избирательного права и избирательного процесса, заседания клубов молодых избирателей, выставки на выборную тематику.

Избирательная комиссия Курганской области в рамках Дня молодого избирателя проведет региональный конкурс эссе по избирательному праву и избирательному процессу среди школьников 10-х и 11-х классов. Интеллектуальное состязание пройдет с 18 по 24 апреля и призвано повысить интерес учащихся к сфере избирательного права, а также поддержать творческий потенциал ребят. Школьники, написавшие самые яркие и интересные эссе, будут награждены.

- Нам важно, чтобы ребята познакомились с избирательным законодательством, узнали что-то новое для себя, смогли порассуждать на предложенные темы. Может быть, полученные знания помогут им при определении с будущей профессией, но главное – всегда, приходя на избирательный участок, делать осознанный выбор, - приводит мнение заместителя председателя Избирательной комиссии региона Ларисы Францишко пресс-служба облизбиркома.

Фото пресс-службы Избирательной комиссии Курганской области.