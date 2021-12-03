В Курганской области идут проверки в стационарах соцобслуживания

Представители главного управления соцзащиты, аппарата уполномоченного по правам человека в Курганской области и прокуратуры побывали в Сумкинском доме-интернате, который расположен в Половинском районе, а также в Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов Кетовского района.

Участники выезда проверили условия, которые созданы для проживания детей и взрослых, в том числе, имеющих ограничения по здоровью, один из важных критериев оценки - мнение самих подопечных, насколько им комфортно.

В условиях пандемии отменены экскурсии, спектакли, выезды, которые делали жизнь проживающих разнообразной.

По результатам проверок учреждениям даны рекомендации по организации занятости их подопечных. К примеру, специалистам Лесниковского дома-интерната предлагается на постоянной основе проводить в отделениях милосердия занятия, направленные на поддержание их физической активности. При этом обязательно должно учитываться их психологическое состояние и состояние здоровья.

В Сумкинском доме-интернате также необходимо обеспечивать занятость молодых инвалидов в условиях режима обсервации, внедрять методы работы, которые компенсируют временную изолированность.

Еженедельные проверки продолжатся