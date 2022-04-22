В Курганской области к акции «Обелиск» присоединились школьные волонтёры

Приход весны не только означает теплые дни, но и старт добровольческих акций в преддверии майских праздников.

Волонтёры объединения «Доброволец» Дома детского творчества» из села Сафакулево приняли участие в акции «Обелиск». Добровольцы спели песню «Катюша» и поделились знаниями о Великой Отечественной войне. В завершение акции добровольцы возложили цветы к памятнику безымянному солдату.

А волонтеры отряда «Вместе» из поселка Мишкино и ученики Мишкинской начальной школы также начали уборку территорий прилегающих к мемориальным объектам, и провели церемонию возложения цветов к Мемориалу погибшим войнам Гражданской и Великой Отечественной войн.

В рамках данной церемонии сотрудники Мишкинского районного историко-краеведческого музея им. А.П. Сычева рассказали об истории и архитектурных особенностях обелисков и мемориалов, находящихся на территории рабочего поселка Мишкино.

Волонтеры Кетовского района из отряда «Юные армейцы» МКОУ "Введенской средней школы №1 занимаются благоустройством памятника учителям и ученикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.