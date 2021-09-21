В Курганской области к концу года к интернету подключат 643 социальных объекта

9 сентября 2021 года под председательством врио директора департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдиновой состоялась видеоконференция с главами муниципальных образований Курганской области.

Главной темой совещания стала организация и проведение третьего этапа федерального проекта «Информационная инфраструктура» по подключению к Интернету социально значимых объектов.

К концу 2021 года на территории Курганской области предусматривается подключение 1535 СЗО. По 2019 и 2020 годам работы выполнены полностью, подключены 892 объекта в 445 населенных пунктах. В 2021 году планируется подключить оставшиеся 643 объекта.

В ходе ВКС рассмотрен вопрос по организации предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области муниципальных услуг в электронном формате.

В настоящее время работа по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный формат осуществляется в рамках достижения целевого показателя национальной цели развития «Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%».

В конце совещания обсуждался вопрос организации бесперебойного функционирования инфраструктуры связи в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.