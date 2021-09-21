В Курганской области к выборам депутатов Госдумы допустили 678 326 человек

Заместитель председателя областной избирательной комиссии Елена Дружинина сообщила, что на территории области зарегистрированы 678 326 избирателей. В период голосования в регионе будут работать 944 избирательных участков. В местах временного пребывания граждан – пять (четыре в областном центре и один в Шадринске). Все участки прошли паспортизацию. На большинстве из них организована видеофиксация процесса.

– Органами местного самоуправления, совместно с собственниками помещения, представителями органов МВД, МЧС, Роспотребнадзора при взаимодействии с территориальными и участковыми избирательными комиссиями проведены проверки помещений для голосования на их соответствие критериям, позволяющим обеспечить реализацию избирательных прав граждан, а также установленным требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных норм и правил, - отметила Елена Дружинина. – Все избирательные участки готовы к проведению выборов, назначенных на единый день голосования 19 сентября.

Как сообщил избирком, для граждан, проживающих в населённых пунктах, где нет помещений для голосования или транспортное сообщение с ними затруднено, будет проводиться дополнительная форма голосования. Территориальными избирательными комиссиями определены 188 таких мест (адресов) для голосования в 184 населённых пунктах.

Наблюдение за ходом голосования и подсчётом голосов избирателей будут вести порядка трёх с половиной тысяч наблюдателей от политических партий, зарегистрированных кандидатов и субъектов общественного выдвижения.

Что касается обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, то для избирателей и членов участковых избирательных комиссий приобретены все необходимые средства индивидуальной защиты.

Константин Сапунов.

Фото с сайта Избирательной комиссии Курганской области.