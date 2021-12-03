В Курганской области коронавирус подтверждён у 203 пациентов

На 24 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 203 новых случая COVID-19. Из них 70 зарегистрированы в Кургане, остальные - Альменевском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах, Куртамышском, Лебяжьевском, Шумихинском муниципальных округах и городе Шадринске.
Выписано 143 человека.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 44 тысячи 058 случаев COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведены 1 миллион 7 тысяч 391 исследование.
Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства, также в городах Кургане и Шадринске организованы пункты вакцинации в следующих точках:
город Курган:
- ТЦ «ГиперСити» - с 10:00 до 19:00;
- Бассейн "Олимп" - с 12:00 до 19:30;
- ТЦ Метрополис (Зоазерный, 3 мкрн, д.30 (2 этаж) ежедневно с 10:00 до 18.00
- Культурно-выставочный центр с 12.00 до 19.00;
- Дом бытовых услуг (1 этаж, 27 секция)- с 12:00 до 19:00;
- МФЦ Кургана по ул. Куйбышева 144, ст. 41 - в будни с 9:00 до 18:00;
- Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева,12А, 1 этаж), ежедневно с 12.00 до 18.00
город Шадринск:
25 ноября 2021 (Четверг)
Центр РНК "Лад", ул. Свердлова, 104А
Время работы: 10.00-15.00
26 ноября 2021 (Пятница)
ДЮСШ "Ермак", ул. Архангельского, 79
Время работы: 10.00-15.00
27 ноября 2021 (Суббота)
Спорткомплекс "Олимп", ул. Михайловская, 180А
Время работы: 10.00-15.00
Фото Николая Пушилина.
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