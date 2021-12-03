В Курганской области коронавирус подтверждён у 203 пациентов

На 30 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 203 новых случая COVID-19. Из них 96 зарегистрированы в Кургане, остальные - Белозерском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Частоозерском, Шадринском районах; Макушинском и Шумихинском муниципальных округах; г. Шадринске.

Выписаны 148 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 45 тысяч 253 случая COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведены 1 021 317 исследований.

Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства, также в Кургане организованы пункты вакцинации в следующих точках:

- ТЦ «ГиперСити» - с 10:00 до 19:00;

- Бассейн "Олимп" - с 12:00 до 19:30;

- ТЦ Метрополис (Зоазерный, 3 мкрн, д.30 (2 этаж) ежедневно с 10:00 до 18.00

- Культурно-выставочный центр с 12.00 до 19.00;

- Дом бытовых услуг (1 этаж, 27 секция)- с 12:00 до 19:00;

- МФЦ Кургана по ул. Куйбышева 144, ст. 41 - в будни с 9:00 до 18:00;

- Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева,12А, 1 этаж), ежедневно с 12.00 до 18.00.

Фото Николая Пушилина.