В Курганской области медики подтвердили 110 новых случаев COVID-19

По информации регионального оперативного штаба, на 23 января в Курганской области лабораторно подтверждено 110 новых случаев COVID-19. Из них 55 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Белозерском, Каргапольском, Катайском, Мокроусовском, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском, Макушинском районах и муниципальных округах, городе Шадринске.

Госпитализированы 26 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 52 тыс. 768 случаев COVID-19.

Выписаны по выздоровлению 6 человек.

За прошедшие сутки проведено 2183 исследования на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 319,6 на 100 тыс. населения).

По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга,«омикрон» не станет последним штаммом пандемии коронавируса из-за быстрых темпов распространения заболевания.

«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — заявил Гинцбург Интерфаксу.

Фото Николая Пушилина.