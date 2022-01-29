В Курганской области медики подтвердили 117 новых случаев заражения COVID-19

По информации регионального оперативного штаба, на 24 января в Курганской области лабораторно подтверждено 117 новых случаев COVID-19. Прирост за сутки – 6,3 процента.

Из них 60 зарегистрированы в Кургане, остальные в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Шадринском, Щучанском районах, Шумихинском районах и муниципальных округах, городе Шадринске.

Госпитализированы 15 человек, выписаны по выздоровлению 9 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 52 тыс. 885 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в регионе проведено 1359 исследований на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 316,29 на 100 тыс. населения).

Всего на лечении находится 1095 человек, из них на стационаре – 238. Кислородную поддержку получают 126 пациентов, на ИВЛ и НИВЛ – 16 человек.

Всего привито первым компонентом 444 225 человек, закончили вакцинацию - 418 504. Охват привитого от коронавируса населения составил 69,2 процента.

Фото Николая Пушилина.