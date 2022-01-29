В Курганской области медики подтвердили 92 новых случая COVID-19

По данным регионального оперативного штаба, на 20 января в Курганской области лабораторно подтверждено 92 новых случая COVID-19.

Из них 29 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Варгашинском, Далматовском, Катайском, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Притобольном, Сафакулевском, Щучанском, Шумихинском районах и муниципальных округах, городе Шадринске.

Выписаны по выздоровлению 22 человека.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 52 456 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки проведено 2972 исследования на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 312,17 на 100 тыс. населения).

Ранее в департаменте здравоохранения заявили, что в Курганской области выявили три случая заражения «омикроном». По информации регионального управления Роспотребнадзора, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1) при исследовании материала в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии.