В Курганской области медики подтвердили 98 новых случаев COVID-19

По данным регионального оперативного штаба, на 21 января в Курганской области лабораторно подтверждено 98 (прирост за сутки - 6 человек) новых случаев COVID-19. Из них 38 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Макушинском и Шумихинском районов и муниципальных округах и Шадринске.

Госпитализированы 15 человек. В стационарах сейчас находятся 218 пациентов. Из них кислородную поддержку получают 122 человека, на ИВЛ – 18 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 52 554 случая COVID-19.

Выписаны по выздоровлению 16 человек.

За прошедшие сутки проведено 3507 исследований на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 315,78 на 100 тыс. населения).

Тем временем в России число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 49 513. Об этом журналистам сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе. Только в Москве выявили за сутки почти 16 тысяч заражённых коронавирусом.

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