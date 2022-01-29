В Курганской области медики выявили 172 новых случая COVID-19

По информации регионального оперативного штаба, на 26 января в Курганской области выявлено 172 новых случая COVID-19.

Случаи заболеваемости зарегистрированы в городах Кургане и Шадринске; Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Притобольном, Сафакулевском, Частоозерском, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах; Петуховском, Мокроусовском, Мишкинском , Куртамышском, Лебяжьевском, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах.

Госпитализированы 19 человек.

Выписаны по выздоровлению 20 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 53 211 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки проведено 3725 исследований на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 338,05 на 100 тыс. населения).

В регионе на 26 января привито первым компонентом 445 912 человек, вторым – 419 370.

Охват взрослого населения составил 69,4 процента.

Фото Николая Пушилина.