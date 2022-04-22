В Курганской области мерами социальной поддержки охвачено более 210 тысяч человек

20 апреля прошло ежегодное заседание коллегии Главного управления социальной защиты населения региона, где были озвучены результаты работы отрасли в 2021 году и определены перспективы развития в 2022-ом.

Сегодня региональная система социальной защиты – это 40 государственных учреждений и более 5 тыс. сотрудников, на плечи которых ежедневно ложатся проблемы сотен зауральцев. Пособия, льготы, социальная поддержка малообеспеченных семей, помощь пожилым и инвалидам – и это не полный перечень услуг, которые предоставляются жителям Курганской области.

В Зауралье мерами соцподдержки охвачено более 210 тыс. чел. В прошлом году на эти цели было направлено 7,6 млрд руб. При этом социальный контракт, как мера социальной поддержки, является одним из наиболее эффективных механизмов борьбы с бедностью. В 2021 году зауральцами было заключено 2 324 соцконтракта, а на оказание такой государственной помощи было выделено 177,3 млн руб.

Ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией дали стимул для цифровой трансформация отрасли и расширения перечня сведений, которые учреждения соцзащиты могут получать самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия, а не от граждан. Для получения информации, необходимой для назначения выплат, учреждениями соцзащиты в прошлом году посредством такой системы было направлено почти 6 млн. межведомственных запросов.

В 2021 году задача, касающаяся профилактики бедности, решалась посредством аккумуляции имеющихся в регионе ресурсов помощи: предоставление мер социальной поддержки в сочетании с мероприятиями, направленными на повышение ресурсности семьи, побуждение человека к активным собственным действиям, достижению более высокого уровня жизни, снижению уровня напряженности в семейных отношениях. Для решения этой задачи в рамках соответствующего комплекса мер в деятельность учреждений внедрено 19 практик: шеринг-мастерские, социальные пункты проката, группы кратковременного присмотра, коуч-технологии «Социальный интеллект», «Интернет-кафе», «Уверенные шаги», социальный семейный туризм, туры выходного дня. Численность малоимущих семей с детьми, получивших помощь, составила 4,2 тыс. семей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на социальном обслуживании находились 11,7 тыс. семей, где воспитываются 25,6 тыс. детей. Семьям с детьми оказано более 115,5 тыс. социальных услуг. Наиболее востребованными среди них продолжают оставаться социально-педагогические, социально-психологические и срочные социальные услуги.

В Курганской области ежегодно снижается общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в 2021 году по сравнению с 2020 годом оно сократилось на 5,6%. По данным на 1 января 2022 года на территории региона проживает 3 968 детей-сирот. Уменьшилась на 2,3% и численности родителей, лишенных либо ограниченных в родительских правах: в прошлом году это цифра составила 340 человек.

Сегодня в области проживает почти 7 тыс. инвалидов, из них 4042 – ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году по инициативе Губернатора детям-инвалидам в возрасте до 17 лет была произведена единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. руб.

Для территориальных комплексных центры социального обслуживания населения в 2021 году было приобретено оборудование на сумму более 15 млн. руб., которое поможет подготовить детей с особенностями здоровья к самостоятельной жизни.

Непростым был год для получателей социальных услуг и сотрудников учреждений, оказывающих услуги людям пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме и на дому. Важно, что многих получателей социальных услуг удалось убедить и помочь им вакцинироваться, а по сути – спасти десятки жизней. Особенно это верно по отношению к работе стационарных учреждений, которые целый год жили в закрытом режиме. Удалось не допустить вспышек заболеваемости. А ведь на попечении в таких организациях находится около 2,5 тыс. граждан старшего поколения и инвалидов.

В 2021 стали применяться новые формы привлечения благотворительных средств: участие в продовольственных марафонах, организация благотворительных концертов в поддержку детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Было заключено соглашение с Курганской метрополией, включающей Курганскую и Шадринскую Епархии.

«Среди актуальных задач врио начальника управления социальной защиты Елена Ситникова назвала совершенствование качества предоставления жителям региона социального обслуживания, обеспечение доступности и дальнейшее расширение спектра предоставляемых социальных услуг, внедрение новых подходов к пониманию нужд и потребностей получателей услуг и к осуществлению деятельности организаций соцобслуживания и социальной защиты.

«Нынешний год для нашего региона – время подготовки и апробирования новых подходов. Пилотными стали Центры социального обслуживания по городу Кургану, по Катайскому и Далматовскому районам, Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», – отметила Ситникова.

Источник: ГУ социальной защиты населения Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.