В Курганской области минувшим днём выявили 202 новых случая COVID-19

По данным регионального оперативного штаба, на 1 декабря в Курганской области лабораторно подтверждено 202 новых случая COVID-19. Из них 95 зарегистрированы в г. Кургане, остальные - в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Щучанском районах, Куртамышском, Петуховском, Шатровском муниципальных округах и городе Шадринске. Выписаны по выздоровлению 117 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 45 тыс. 455 случаев COVID-19. Всеми лабораториями суммарно проведено 1 млн 23 тыс. 976 исследований.

Поставить прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно в любой поликлинике по месту жительства, также в городах Кургане и Шадринске организованы пункты вакцинации в следующих точках:

город Курган:

- ТЦ «ГиперСити» - с 10:00 до 19:00;

- Бассейн "Олимп" - с 12:00 до 19:30;

- ТЦ Метрополис (Зоазерный, 3 мкрн, д.30 (2 этаж) ежедневно с 10:00 до 18.00

- Культурно-выставочный центр с 12.00 до 19.00;

- Дом бытовых услуг (1 этаж, 27 секция)- с 12:00 до 19:00;

- МФЦ Кургана по ул. Куйбышева 144, ст. 41 - в будни с 9:00 до 18:00;

- Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева,12А, 1 этаж), ежедневно с 12.00 до 18.00.

Фото Николая Пушилина.