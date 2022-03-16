В Курганской области могут запустить производство экологически чистых коммунальных машин

Запуск высокотехнологичного производства экологически чистых коммунальных машин и аэродромной техники планируют Курганский государственный университет и Курганский завод дорожных машин. Вуз и предприятие сотрудничают в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Совместный проект могут реализовать за счет государственной поддержки.

Об этом губернатор Вадим Шумков проинформировал на заседании Наблюдательного совета УМНОЦ. Его в формате ВКС провёл полномочный представитель Президента России Владимир Якушев.

В 2021 году УМНОЦ перевыполнил на 12 % плановые показатели по количеству патентов на изобретения в приоритетных областях развития и на 56 % — по числу новых технологий и высокотехнологичной продукции, переданных для внедрения в производство. Создано на 15 % больше высокотехнологических рабочих мест, чем планировалось, а число завершивших обучение в центрах развития компетенций в интересах развития регионов оказалось больше в два раза.

Члены Наблюдательного совета выразили единодушие в позиции по вопросу поддержки проектов, способных заменить иностранные технологии.

Губернатор Шумков сообщил, что на стадии рассмотрения в рамках работы УМНОЦ находится несколько совместных проектов вуза и предприятий региона. Правительство области готово оказать им всестороннюю поддержку. Проекты могут претендовать на субсидии на возмещение части затрат на оборудование по договору лизинга, налоговые льготы. Кроме того, участники НОЦ имеют возможность реализации новых проектов на территории созданных и создаваемых индустриальных парков с готовыми площадками, обеспеченными необходимой инфраструктурой для размещения производств.

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Фото Николая Пушилина.