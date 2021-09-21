В Курганской области на 12 сентября подтверждено 116 новых случаев COVID-19

По оперативным данным, на 12 сентября в Курганской области лабораторно подтверждено 116 новых случаев COVID-19. Из них 52 зарегистрированы в Кургане, остальные - в Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Мокроусовском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Юргамышском районах, Макушинском, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Шатровском и Шумихинском муниципальных округах, городе Шадринске.

Выписано по выздоровлению 39 человек.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 31 356 случаев COVID-19.

Ранее региональный депздрав сообщил, что Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области, распределил деньги, поступившие из бюджета Федерального фонда ОМС, в «ковидные госпитали».

Сейчас в «ковидные госпитали» Зауралья направлено 192 миллиона 352 тысячи рублей. Также из Федерального фонда в Курганскую область дополнительно поступили 23 миллионов рублей на реализацию программы по углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19.