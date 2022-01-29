В Курганской области на 13 дней отменили обязательное предъявление QR-кодов

В Курганской области на с 20 января по 1 февраля при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1000 кв. м, учреждений культуры и спорта, получении гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, бытовых услуг (ремонтные мастерские, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, прачечные, химчистки) и иных учреждений не нужно предъявлять QR-коды и другие документы, подтверждающие, что гражданин старше 18 лет вакцинирован либо переболел коронавирусом менее полугода назад. Действие данных «фильтров безопасности» временно приостановлено решением оперативного штаба в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе.

После 1 февраля оно может быть вновь возобновлено в зависимости от уровня заболеваемости. Введенные ранее требования по соблюдению масочного режима в общественных местах, на транспорте, торговых объектах, объектах сферы услуг и иные противоэпидемические меры продолжают действовать, уточнили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее Государственная Дума отложила рассмотрение законопроекта о введении по всей России системы QR-кодов во втором чтении. Со слов вице-премьера Татьяны Голиковой, изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, однако в последнее время возникли «новые вызовы».

Однако решением штаба от 19 января рекомендовано всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области, перевести с 24 января 2022 года на дистанционный режим работы не менее 30% работников.

Управляющие организации многоквартирными домами не реже одного раза в неделю обязаны проводить профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования многоквартирных жилых домов и общежитий.

Фото Николай Пушилин

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