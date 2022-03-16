В Курганской области на 14 марта выявлено 385 случаев COVID-19

По данным регионального оперативного штаба, на 14 марта в Курганской области у 385 человек диагностировали COVID-19. Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Варгашинском, Далматовском, Куртамышском, Петуховском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском районах и муниципальных округах.

Выписаны по выздоровлению из поликлиник и стационаров 550 человек, с диагнозом COVID-19 госпитализировано 44 человека.

За прошедшие сутки проведено 997 исследований на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 225,88 на 100 тыс. населения).

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки выявлено 41 055 новых заражения ковидом. Выписан по выздоровлению 105 243 пациент, госпитализированы 2 712 человек, подтверждено 533 летальных исходов.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 246,2 и снизился на 41,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Увеличение заболеваемости произошло одном субъекте Российской Федерации, в том числе в указанном субъекте увеличение более чем в среднем по стране.

Фото Николая Пушилина.