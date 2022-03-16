В Курганской области на 16 марта выявлено 349 новых случаев COVID-19

По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 349 новых случаев заражения COVID-19. Случаи заболеваемости зарегистрированы в Кургане, Шадринске, Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Сафакулевском, Целинном, Частоозерском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах и муниципальных округах.

Выписано по выздоровлению из поликлиник и стационаров 895 человек, с диагнозом COVID-19 госпитализировано 38 человек;

За прошедшие сутки проведено 1992 исследования на коронавирусную инфекцию (охват тестированием составил 263,75 на 100 тыс. населения).

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России выявлено 36519 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализировано 5 945 человек, на 18,3% меньше по сравнению с 15 марта. Выписано в связи с выздоровлением 118 009 человек, на 0,3% меньше по сравнению с 15 марта, подтверждено 576 летальных исходов.

Фото Николая Пушилина.