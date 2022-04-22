В Курганской области на 17 фермерских хозяйств станет больше

В Курганской области благодаря грантам по программе «Агростартап» станет на 17 крестьянских (фермерских) хозяйств больше. Общий объем средств составляет 64,5 млн. рублей. В настоящее время Департамент АПК проводит собеседования с претендентами. Свои бизнес-проекты и необходимую документацию в полном объеме представили 62 претендента.

Максимальная сумма гранта, на которую могут претендовать заявители — 4 млн рублей. У соискателей разный багаж знаний и жизненный опыт, но большинство намерены заниматься разведением крупного рогатого скота, а также овцеводством. Развитие мясного животноводства является приоритетным, и поддерживается на всех уровнях. Благодаря этому поголовье мясного скота за последние три года выросло на 43%.

С каждым претендентом членами комиссии проводится серьезное собеседование, включающее вопросы о предполагаемых рынках сбыта продукции, понимании экономических тенденций и рисков.

Все участники проинформированы о необходимости соблюдения условий, прописанных в порядках предоставления гранта, в т. ч. о его целевом использовании и необходимости содержания в течение пяти лет. С учетом пожароопасной обстановки, каждому напоминают о запрете сельхозпалов, ведь доказанный факт приведет к лишению гранта и средства придется возвращать.

«Поддержка малых форм хозяйствования ежегодно доказывает свою востребованность и будет продолжаться, - прокомментировал директор Департамента АПК Павел Кощеев. Уровень знаний и опыта у претендентов разный, Департамент совместно с «Фондом Развития АПК» готов осуществлять методическую поддержку победителей, их обучение и конечно, контролировать целевое использование бюджетных средств.

Фото газеты "Восход"

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