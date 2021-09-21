В Курганской области на избирательных участках установили защитные экраны

Все 944 избирательных участка готовы к проведению выборов, которые проходят с 17 по 19 сентября.

Участие в голосовании – безопасно, заверили в облизбиркоме. «Поход на выборы безопасен. Это не страшнее, чем поход в магазин. Скопления народа не будет. С восьми до восьми можно выбрать удобное время. Основной наплыв – с 12 до 14 часов – идёт молодёжь, а вообще большую активность проявляют, конечно, те, кто постарше. Средняя явка у нас по итогам предыдущих лет – 50-60%. Я считаю, что пойти на выборы должны все, потому что это гражданский долг каждого», - прокомментировала Елена Юдицкая, председатель участковой избирательной комиссии №874.

Заранее были открыты пункты приёма заявлений – для граждан, которые в дни голосования не будут иметь возможности прийти на свой участок. На входе – антисептик, пришедшему выдавали ручку, а при необходимости – маску и перчатки. Процедура, как на выборах.

Во многих социальных учреждениях, к примеру, в школе №9 города Кургана, работают сразу два участка. Избиратели проходят через турникет. На входе им обработают руки, измеряют температуру. Дежурные помогают посетителям, а их здесь по спискам три с половиной тысячи человек, найти нужный - №874 – в спортивном зале, а №875 – в холле на втором этаже.

На участках размещены плакаты с информацией о партиях. На столе у каждого члена избирательной комиссии - защитный экран, на голове - шлем. Новшество: паспорт члены комиссии не берут в руки, гражданин показывает документ в развёрнутом виде.

Важный момент – социальная дистанция. Пол разлинован, чтобы расстояние между столами и голосующими было не менее полутора метров. Проголосовавшие следуют по лестнице к запасному выходу, таким образом потоки людей не пересекаются. Елена Юдицкая подчеркнула, что практически все члены избирательных комиссий, у кого нет медотвода, поставили прививку.

На каждом участке ведётся видеонаблюдение, установлено по несколько камер. Избиратели могут следить за ходом выборной кампании. «На сайте «Выборы» можно найти любой участок любого города и посмотреть, как работает комиссия, всю прозрачность выборов там видно», - объяснила Елена Юдицкая.

На многих участках в дни голосования работают буфеты, школьники организуют праздничные концерты для родителей, посетить их могут и гости, пришедшие на выборы. Для тех, кто голосует впервые, предусмотрены подарки – календари и воздушные шары, также презенты приготовлены для тех, кто 17, 18, 19 сентября отмечает день рождения, и тех, кто пришёл на участок с ребёнком.

Жители региона, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, имеют возможность вызвать члена комиссии на дом. «Если члены комиссии идут на голосование вне помещения, берут индивидуальный пакет для каждого избирателя, куда входят маска, перчатки, ручка. В квартиру мы не заходим», - отметила председатель участковой избирательной комиссии №874 Елена Юдицкая.

Екатерина Черепанова.

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