В Курганской области на следующей неделе стартует региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Курганская область готовится к проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» , который пройдет в этом году с 26 по 29 апреля в Кургане, Шадринске и Катайске. На соревнования пока поступило 150 заявок.

В составе участников 65 школьников, 72 студента и 14 специалистов. В этом году соискатели покажут свое мастерство в двух новых компетенциях: «Изобразительное искусство» и «Инструктор по интеллектуальным видам спорта».

Соревнования пройдут на 12 площадках образовательных учреждений города: в Курганском техникуме сервиса и технологий, Курганском педагогическом колледже, Курганском техникуме строительных технологий и городского хозяйства, Курганской школе дистанционного обучения.

В рамках соревнования могут провести круглый стол молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве как инструмент повышения доступности и качества инклюзивного образования в Курганской области». Также пройдет мастер-класс «Бэби-Абилимпикс», творческий конкурс «Ярче звезд» и выставка студенческих работ «Грани возможного».

Чемпионаты «Абилимпикс» помогают людям с ограниченными возможностями здоровья проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Курганской области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года. Победители регионального чемпионата получат возможность представить Курганскую область в финале соревновательного сезона, который традиционно пройдет в Москве.

По информации департамента образования и науки Курганской области.

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