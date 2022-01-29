В Курганской области на треть вырос взнос на капремонт домов

В коммунальных квитанциях, которые жители многоквартирных домов Курганской области получат в начале февраля, в графе «Взнос на капитальный ремонт» будут стоять новые показатели. Об этом зауральцев предупредили участники пресс-конференции, которую в режиме онлайн провело правительство региона в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

- На основании постановления правительства Курганской области изменён минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. С 1 января текущего года минимальный размер взноса установлен на уровне 9 рублей 45 копеек за один квадратный метр общей площади. Расчет этого показателя осуществлен в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ и методическими рекомендациями Министерства строительства РФ, - сообщила исполняющая обязанности директора Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Елена Федянина.

Отметим, что предыдущий размер взноса на капремонт в многоквартирных домах составлял 6 рублей 97 копеек за «квадрат». Он был установлен в 2014 году и не менялся восемь лет.

Таким образом, тариф повысился на 2 рубля 48 копейки, или 35,5%. Для собственников двухкомнатных квартир расходы на капремонт дома вырастут примерно на 100 рублей в месяц.

Николай Волков.