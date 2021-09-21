В Курганской области началась прививочная кампания от гриппа

Вакцинация от гриппа сохраняет актуальность в условиях пандемии в связи с тем, что одновременное инфицирование вирусами гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода.

Вакцинация от гриппа особенно показана:

Лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:

лицам, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями;

лицам, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития сердечнососудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным вирусом иммунодефицита человека.

лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц: работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной и социальной сфер, полиции, военнослужащим и т.д.

Прививаться против гриппа необходимо каждый год, так как состав вакцин обновляется с учётом изменчивости вирусов гриппа и актуальности циркулирующих штаммов. Для иммунизации используются вакцины, прошедшие в установленном порядке исследования на эффективность и безопасность.

Осложнения после встречи с вирусом бывают довольно серьезные, поскольку вирус гриппа – самый опасный из всех инфекционных агентов, поражающих дыхательные пути. Пневмония – одно из них, при чём при самом хорошем лечении если заболевание сопровождается респираторным дистресс-синдромом, то летальность может составлять до 40%.

Прививку лучше делать сейчас, в начале осени, чтобы к сезонной циркуляции вирусов гриппа успел сформироваться иммунитет. Иммунный ответ на введение вакцины достигает максимума на 14-й день. Защита сохраняется в течение 7–9 месяцев.

Вакцинация проводится в поликлинике по месту жительства без предварительной записи.

По информации Управления Роспотребнадзора Курганской области.

Фото Николая Пушилина.