В Курганской области начали работать паблики в соцсетях проекта «Объясняем.рф»

Правительство России запустило информационный ресурс «Объясняем.рф». На сайте федерального проекта и в соцсетях ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам.

В числе топ-тем, интересующих граждан: продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Ответы на вопросы готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.

Задача проекта — предоставлять актуальную и достоверную информацию жителям всех регионов, от которых поступает большая часть вопросов. Для того, чтобы жители Зауралья могли получить ответы на них, созданы паблики в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в мессенджерах Telegram.

«Соцсети переполнены противоречивыми новостями. Уверена, что практически все понимают, что сейчас идет настоящая информационная война против России. Ее цель – дезинформировать население нашей страны, расколоть общество. Поэтому проверяйте информацию, сверяйтесь с официальными источниками - а ещё лучше - отписывайтесь от ресурсов, которые производят и распространяют ложную информацию. Я для себя выбрала источник информации – сайт. Он представлен и в соцсетях. Здесь есть не только новости, но и ответы на многие вопросы, которые сегодня волнуют каждого из нас», — отметила представитель Общественной палаты Курганской области Елена Моторина.

Большая часть запросов от жителей носит информационный характер. Люди спрашивают, куда можно принести гуманитарную помощь, какую помощь получат семьи с детьми, как будет работать транспорт. Некоторые интересуются, возможны ли перебои с лекарствами из-за введенных санкций, достаточно ли в магазинах продуктов первой необходимости.

Ссылки на группы в социальной сети «ВКонтакте» , в мессенджере Telegram.