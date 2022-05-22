В Курганской области начали выплачивать новые пособия на детей

Курганцы начали получать новые пособия на детей от 8 до 17 лет. Первые выплаты перечислены семьям, в которых воспитываются более 10 тысяч детей указанного возраста, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Курганской области.

Прием заявлений на данную меру поддержки стартовал 1 мая 2022 года. Получить выплату на детей от 8 до 17 лет могут малообеспеченные семьи. Пособие назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуг. Там же появится информация о принятом решении по заявлению.

Пособие рассчитывается с 1 апреля, независимо от месяца подачи заявления. К примеру, семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Получить консультацию по новым пособиям зауральцы могут в Едином контакт-центре 8-800-600-0000 или по телефону региональной горячей линии 8-800-600-06-27. Для предоставления информации, связанной с персональными данными, оператор попросит назвать кодовое слово, чтобы идентифицировать личность гражданина. В региональном отделении ПФР напомнили, что в Курганской области горячая линия работает по будням с 8 до 17 часов без перерыва.

Фото Николая Пушилина.

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