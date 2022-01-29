В Курганской области начался месячник оборонно-массовой и спортивной работы

В Курганской области дан старт месячнику оборонно-массовой и спортивной работы. В этом году он посвящен 95-летию создания Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ России) и Дню защитника Отечества. По поводу старта месячника у Вечного огня на Аллее Славы прошёл митинг, на котором присутствовали представители органов власти области, силовых структур, общественных организаций города и региона, ветераны войны и труда, школьники и студенты.

Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров считает, что участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной работы позволит школьникам и студентам вспомнить о славных страницах истории России, о ее героях, узнать много нового, пообщаться с интересными людьми, а также продемонстрировать свои знания и умения в различных мероприятиях, побороться за победу в спортивных состязаниях.

В области пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами, викторины, конкурсы, областные кино-мероприятия, торжественные приемы школьников в ряды Юнармейцев, соревнования по военно-прикладным видам спорта и «Зарница». Также студенты и школьники смогут посетить музеи боевой, воинской и трудовой славы, принять участие в акции «Обелиск» и других спортивных и патриотических мероприятиях.

Фото департамента образования и науки Курганской области.