В Курганской области насчитывается более 20 овцеводческих хозяйств

Благодаря господдержке фермеры Курганской области развивают свои хозяйства. Так, одним из получателей гранта на создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства в 2021 году стал индивидуальный предприниматель Андрей Лушников из села Закомалдино Куртамышского муниципального округа.

Фермер занимается растениеводством и животноводством. На грант в размере 4 млн рублей он приобрел трактор «Беларус», прицепную жатку «Полесье» и 134 головы овцематок эдильбаевской породы мясного направления. Отдельные добротные помещения для них были построены заранее. К весне этого года стадо значительно подросло – грантовые овцы дали 84 головы приплода.

Сегодня в регионе насчитывается более двух десятков овцеводческих хозяйств, а общая численность поголовья во всех формах собственности на 1 апреля текущего года составляет 115 тысяч голов.

По данным департамента АПК в 2021 году на поддержку овцеводства было выделено грантов на сумму 50,7 млн рублей. А также 5,2 млн рублей субсидий на возмещение 60% затрат на приобретение молодняка сельхозживотных и 40% - на приобретение кормозаготовительной и кормоприготовительной техники и оборудования для хозяйств, занимающихся животноводством.

Напомним, что господдержкой на покупку овец в размере 50% стоимости могут также воспользоваться и владельцы личных подсобных хозяйств. Мера введена в 2020 году по личной инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Овцы – довольно перспективные для выращивания животные. А продукция: мясо и жир всегда пользуются спросом у потребителя. Поэтому все чаще фермеры и владельцы ЛПХ обращают свое внимание именно на это направление животноводства», - подчеркнул директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев.

По всем вопросам получения грантовой поддержки и приобретения животных сельхозтоваропроизводители могут обращаться в отделы сельского хозяйства администраций муниципальных образований по месту жительства или в департамент агропромышленного комплекса Курганской области по телефонам: 8 (3522)43-12-80, 43-12-40

Источник: Пресс-служба губернатора Курганской области.

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