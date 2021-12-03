В Курганской области назвали лучшего медицинского работника недели

Лучшим медицинским работником недели, по версии департамента здравоохранения Курганской области названа медицинская сестра терапевтического отделения Юргамышской центральной районной больницы Елена Михайловна Мутовкина.

В Юргамышской ЦРБ Елена Мутовкина работает с 2012 года.

С октября 2020 года Елена Михайловна помогает пациентам с диагнозом COVID-19. Ежемесячно проводит в «красной зоне» 180 часов.

Как отмечает руководство и коллеги, за время работы Елена Михайловна зарекомендовала себя как грамотный, ответственный, требовательный и исполнительный сотрудник.

Восстановиться после трудовых будней Елене Михайловне помогают семья и любимое хобби. В свободное время она увлекается шитьем и сублимационной печатью.

Елена Мутовкина отмечена почётной грамотой департамента здравоохранения Курганской области.

Фото департамента здравоохранения Курганской области.