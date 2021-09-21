В Курганской области назвали лучших работников детских лагерей

В Курганской области назвали лучших вожатых, воспитателей и руководителей смены в детских лагерях в рамках областного конкурса профессионального мастерства «Творить чудеса вместе просто».

В финале за лидерство в пяти номинациях выступил 21 участник. Финалисты участвовали в презентации «Что даёт мне лагерь? Что лагерю даю я?», отвечали на вопросы тестирования, решали заданные педагогические ситуации.

Лучшим руководителем смены стала Валерия Сергеева из детского лагеря «Янтарный», лучшим воспитателем признана Ирина Сатубалдина из детского оздоровительного комплекса «Космос», (детский оздоровительный лагерь «Янтарный»).

Лучшим вожатым и лучшим помощником вожатого признаны работники загородного оздоровительного лагеря «Салют» (Шадринск) - Элеонора Михина и Анастасия Шостак.

Победителем среди организаторов физкультурно-спортивной деятельности стал Евгений Тишков из лагеря «Янтарный».

Лидером номинаций «60 секунд лета» и «Музыкальные каникулы» признан лагерь «Романтика», расположенный в Кетовском районе.

Сотрудники детских лагерей смогли организовать интересный полезный отдых для более 8 тысяч ребят в загородных учреждениях, 15,5 тысячи – в пришкольных лагерях.

Фото департамента образования Курганской области.