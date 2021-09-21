В Курганской области назвали студента года

Региональный этап Российской национальной премии «Студент года — 2021» первый раз прошёл на территории нашей области. Российская национальная премия «Студент года – 2021» проводится для выявления, поддержки и признания заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности в индивидуальных и коллективных номинациях.

«Главная цель участия в подобных мероприятиях для студентов — это возможность показать те результаты, те достижения, которых они достигли. В их образовательных учреждениях о них конечно знают, они там «звёзды». И как раз национальная премия студент года призвана показать, что у нас есть свои такие ребята», - рассказал секретарь экспертного жюри, руководитель Центра молодежных инициатив и программ ЦРСК Александр Шмыков.

У каждой из номинаций был заочный этап, на котором оценивались их достижения и видеопрезентация, на очном этапе участники представили творческие резюме. Наибольший спор среди членов жюри вызвала та ситуация, что конкурсанты достойны все, но как выбрать лучшего?

«Каждый из них уникальный человек, оценить на подобных конкурсах для членов жюри — серьёзная задача, большая ответственность, ведь они поедут представлять нашу область на федеральном этапе. Для жюри главная задача — выбрать лучшего из лучших», - поделился Александр.

Победители конкурса в шести индивидуальных и четырех коллективных номинациях получили кубки, дипломы и денежные призы. Они и представят Курганскую область на федеральном этапе.

«Я занимаюсь всем. Я староста своей группы, я волонтёр, я руководитель студенческого совета, я пишу социальные проекты и вообще занимаюсь всем, чем могу. Ещё и волейболом занимаюсь, после учёбы. Я участвовала во многих других разных конкурсах и решила, что в этом я покажу неплохие результаты. Эта премия даёт веру в себя и поездку уже на Россию!» - рассказала получатель Гран-при конкурса, студентка 2 курса Курганского госколледжа (специальность: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) Юлия Гаврилова.

Василий Малухин.

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