В Курганской области общественники соберутся почтить память жертв СПИДа

С 11 по 21 мая на территории Курганской области проводится областная информационно-профилактическая акция, посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа, который по решению Всемирной организации здравоохранения, проводится ежегодно в каждое третье воскресенье мая.

Цифры. В Российской Федерации на 31 декабря 2021 года зарегистрировано более 1 миллиона 562 тысяч ВИЧ-положительных лиц, из них более 424 тысяч умерли от последствий ВИЧ/СПИДа.

За все годы в Курганской области выявлено 11 964 случаев ВИЧ-инфекции, из них около 1 тысячи умерли от последствий ВИЧ/СПИДа. В настоящее время в области проживает 7 606 ВИЧ-инфицированных или 0,93% населения (по РФ – 0,78%). Курганская область занимает 20 место в России по пораженности ВИЧ - инфекцией населения региона. За 2021 год впервые выявлено 575 случаев ВИЧ-инфекции.

Пути заражения. Большая часть пациентов заразились ВИЧ – инфекцией через секс – 62%, при внутривенном введении наркотиков – в два раза меньше.

За последние годы больше всего случаев ВИЧ-инфекции регистрируется в самых многочисленных возрастных группах: 30 - 49 лет – 69%, более молодое население, в возрасте 20-29 лет также составляют значительную часть – 14%. Люди данных возрастов являются наиболее социально-активными, трудоспособными, именно они влияют на медико-демографическую и экономическую ситуацию в регионе.

В рамках Международного дня памяти жертв СПИДа, в области пройдут следующие мероприятия:

Квиз «Будь здоров и толерантен» онлайн-викторина для студентов средних профессиональных образовательных учреждений Курганской области.Онлай-викторина «Что ты знаешь о ВИЧ-инфекции?» (вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции с вручением победителям памятных тематических сувениров). «День открытых дверей» «Протестируй себя на ВИЧ» для населения Курганской области. Акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ населения Курганской области «Узнай свой ВИЧ-статус». Работа мобильного пункта тестирования на ВИЧ на площадке ТРЦ «РИО».Акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ населения Курганской области. Работа мобильного пункта тестирования на ВИЧ на площадке магазина «Метрополис».

Фото из открытых источников

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