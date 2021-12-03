В Курганской области окажут поддержку социальным предпринимателям

Субъекты малого и среднего бизнеса, включенные в реестр социальных предпринимателей Курганской области, могут получить грант в размере от 100 до 500 тысяч рублей на свои проекты. Мера поддержки введена в 2021 году. Чтобы получить грант, нужно до 12 декабря подать заявку в областной департамент экономического развития. Общий фонд грантового конкурса составляет 3 миллиона рублей.

«Социальное предпринимательство – это особый вид бизнеса, который во главу угла ставит решение важных для общества задач. Чтобы это направление развивалось более активно, на федеральном уровне было принято решение об учреждении специальных грантов. Для получения статуса социального предприятия организация или индивидуальный предприниматель должны обеспечивать занятость граждан, отнесенных к категории социально уязвимых, производить или обеспечивать реализацию товаров или услуг, произведенных гражданами социально уязвимых категорий либо заниматься деятельностью, направленной на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем», - отметил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв.

Узнать подробности о проведении конкурса и ознакомиться с полным перечнем документов, необходимых для участия, можно на сайте департамента экономического развития по ссылке.

Фото Николая Пушилина.