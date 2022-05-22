В Курганской области определили лучших четвероногих «пограничников»

Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям провело соревнования по многоборью среди специалистов-кинологов. Состязания состоялись на базе пограничной заставы в селе Половинское Курганской области. Их целью стало повышение уровня профессионального мастерства пограничников, степени натренированности служебных собак, обмен опытом и определение лучших в работе со служебными собаками.

«Служебные собаки вносят значительный вклад в осуществление пограничной деятельности. С их феноменальными природными данными они остаются незаменимыми помощниками на государственной границе», - сообщили «Новому миру» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Отметим, что служебные собаки используются как в поиске, преследовании и задержании нарушителей границы, так и в выявлении запрещенных к ввозу на территорию России грузов и товаров, таких как наркотики, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Так, в 2020-2021 годах с применением служебных собак было задержано 18 нарушителей границы и 4 нарушителя пограничного режима.

По итогам соревнований специалисты-кинологи, показавшие лучшие результаты, были награждены ценными подарками. Через какое-то время они поедут в город Вязьму, где примут участие во Всероссийском чемпионате пограничных органов по многоборью кинологов на призы имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы.

Фото и видео пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.