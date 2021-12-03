В Курганской области от COVID-осложнений умерли три ребенка

С начала пандемии в Курганской области зарегистрировано три смерти детей от COVID-осложнений. Об этом «Новому миру» сообщила заместитель главного врача Курганской областной детской клинической больницы им. Красного креста по медицинской части Светлана Ларионова.

- В 2020 году дети болели коронавирусом очень мало и в легкой форме. Был только один случай с летальным исходом, но ребенок являлся инвалидом, и его родители неделю не обращались за медицинской помощью, - указала собеседница нашего издания.

В этом году маленькие зауральцы стали болеть коронавирусом чаще. С начала года, по словам Светланы Ларионовой, зарегистрировано 8576 таких случаев. При этом стали возникать тяжелые формы заболевания – 134 случая протекали с пневмонией.

- Через Курганскую областную детскую клиническую больницу в этом году прошли 77 детей с ковидом. Из них у 13-ти болезнь была осложнена пневмонией, - конкретизировала заместитель главврача.

В основном дети лечатся от коронавируса амбулаторно, то есть дома. Но дети с сопутствующей пневмонией нуждаются в госпитализации и интенсивной терапии.

- С начала пандемии в Курганской области зарегистрировано три смерти детей от COVID-осложнений. Два случая – это дети-инвалиды, и один – рожденный от мамы, заболевшей коронавирусом на позднем сроке беременности. Ребеночек родился с тотальным поражением легких, спасти его уже было невозможно. Мы неделю бились за его жизнь, но, к сожалению, не смогли, - сообщила Светлана Ларионова.

По ее словам, сейчас штамм коронавируса мутировал. У детей заболевание сопровождается лихорадкой, сыпью, кашлем, стойкой температурой тела до 40 градусов, которую не удается сбить жаропонижающими средствами, болями в суставах, воспалением слизистых оболочек и диареей. Успешность лечения зависит от своевременности обращения за медицинской помощью и требует времени.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.