В Курганской области открыли 944 избирательных участка

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы стартовало в 8:00 часов утра 17 сентября.

Свои двери для избирателей открыли 944 избирательных участка региона. Участковые избирательные комиссии подошли к подготовке помещений для голосования творчески. Так, в Шадринском районе на ряде избирательных участков организовали необычные яркие фотозоны, развесили разноцветные воздушные шары. Также творчески члены УИК подошли к обозначению санитарной дистанции и места, где будут выдавать избирателям средства индивидуальной защиты.

Заместитель председателя облизбиркома Елена Дружинина рассказала, что по состоянию на 1 июля 2021 года на территории Курганской области зарегистрированы 678 326 избирателей.

– Органами местного самоуправления, совместно с собственниками помещения, представителями органов МВД, МЧС, Роспотребнадзора при взаимодействии с территориальными и участковыми избирательными комиссиями проведены проверки помещения для голосования на их соответствие критериям, позволяющим обеспечить реализацию избирательных прав граждан, а также установленным требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных норм и правил, - отметила Елена Дружинина.

Председатель облизбиркома Валерий Самокрутов обозначил приоритетные задачи по организации голосования: легитимность, открытость избирательного процесса, соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении всех избирательных действий.

Фото Избирательной комиссии Курганской области.