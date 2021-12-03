В Курганской области отменили ограничения по движению транспорта на федеральных трассах

Управление ГИБДД УМВД по Курганской области проинформировало, что введенное Управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области 1 декабря 2021 г. в 08-40 мин. на территории Курганской области в соответствии со ст. 13 ФЗ №3 «О полиции» временное ограничение для движения пассажирского автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган-Омск – Новосибирск с км.55+450 по 465+331, Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмень с км. 0+000 по км. 91 +462, Р – 254 «Иртыш», подъезд к г. Ишим с км 396+480 по км 479+616, Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с км 125+421 по км 356+282, а так же на всех автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курганской области, снято на всех автодорогах федерального значения.
Ограничения остаются на всех автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Курганской области.
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