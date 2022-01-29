В Курганской области отметят 15-летие молодежного парламентаризма

В 2022 году Общественной молодежной палате при Курганской областной Думе исполняется 15 лет. 27 февраля 2007 года зауральский парламент принял постановление о создании консультативного органа молодежного самоуправления.

Участники расширенного заседания Совета, проходившего в облдуме 15 января, приняли решение о проведении целого цикла мероприятий. В частности, планируется издать информационные материалы по истории молодежного парламентаризма, обобщить опыт законопроектной работы Общественной молодежной палаты, организовать и провести круглые столы и парламентские уроки в школах и вузах.

В самое ближайшее время будет продолжена законопроектная деятельность. В частности, готовятся предложения по внесению изменений в законы Курганской области об уполномоченном по правам ребенка, о физической культуре и спорте, о патриотическом воспитании. Молодые парламентарии могут принять участие в разработке региональной стратегии обеспечения занятости молодежи.

В связи со вступлением в силу указа главы государства, объявившего 2022 год «Годом культурного наследия народов России», Общественная молодежная палата примет участие в федеральных и областных мероприятиях, направленных на пропаганду межнационального сотрудничества. Тем более, что положительный опыт уже есть – в 2020 году молодые парламентарии создали передвижную интерактивную выставочную экспозицию «Народы Курганской области», серию фильмов о культуре и истории народов, населяющих Зауралье.

В самое ближайшее время члены молодёжной палаты примут участие в работе экспертных советов при Молодёжном парламенте, созданном Государственной Думой РФ. Например, Татьяна Александрович вошла в состав совета по культуре, а Екатерина Сысолятина – по науке и образованию.