В Курганской области отремонтировали дорогу к озеру Медвежье

Уникальный лечебный и туристический курорт Курганской области – озеро Медвежье в Петуховском муниципальном округе в текущем году стал более комфортным для посещения благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Задача по развитию туристического потенциала курорта была лично поставлена губернатором Курганской области Вадимом Михайловичем Шумковым.

Участок межмуниципальной дороги протяженностью 4,2 км, ведущий к одноименному поселку от региональной трассы Петухово – Частоозерье, на протяжении нескольких десятилетий нуждался в ремонте. Поэтому было принято решение включить дорогу в план работ на этот год.

Стоимость работ на объекте, по оценкам специалистов, может составить 35 миллионов рублей. В сентябре будут установлены дорожные знаки и автопавильон.

К началу купального сезона в этом году уже обновили пляж, на территории санатория заменили освещение. Сейчас меняют асфальтовое покрытие аллей и пешеходных дорожек. В планах благоустроить большую площадку перед выходом на пляж, отремонтировать столовую, Дом культуры, жилой корпус. В сентябре инвесторы приступают к строительству трёх коттеджей, первых гостей они примут уже в 2022 году.

Всего в 2021 году в рамках дорожного нацпроекта будет приведено к нормативу 9,5 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Работы идут на улицах Максима Горького, Карбышева, Кирова, Советская в городе Кургане.

Фото департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.