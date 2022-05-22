В Курганской области падает коллективный иммунитет от ковида

В Курганской областной клинической больнице состоялся круглый стол с участием главы Депздрава Алексея Сигидаева и руководителей медучреждений. В сфере здравоохранения всегда найдутся горячие темы для обсуждения. Всё еще актуальны вопросы вакцинации от коронавируса, в ковидную эпоху особое значение имеет диспансеризация, также была затронута тема модернизации больниц и поликлиник.

- На сегодняшний день ситуация по коронавирусу в области относительно спокойная. В областной больнице закрываем ковидный госпиталь, заболеваемость падает, - рассказал Алексей Сигидаев. – Однако что касается вакцинации – то тут не всё радужно. Как бы мы не объясняли важность этой профилактики, люди стали прививаться все меньше и меньше. Наступило некое успокоение, но ведь это до поры до времени. Во многих регионах уже фиксируют рост заболеваемости ковидом. По некоторым прогнозам, новые вспышки прогнозируются к июлю. И только коллективный иммунитет может спасти от повторения трагичного сценария, который мы прошли в 2020-2021 годах. К сожалению, коллективный иммунитет в области по сравнению с концом прошлого года заметно снизился.

- Это произошло по той причине, что люди отказываются от ревакцинации, - пояснила Оксана Сагайдак, главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области. – Если первый этап вакцинации прошли 470 тысяч человек, то второй, то есть ревакцинировались, всего 139 тысяч. Нужно понимать, что это не для галочки мероприятие. Иммунитет к ковиду спустя полгода ослабевает, его обязательно нужно подстегивать, пока мы живем с этой угрозой!

Оксана Сагайдак напомнила, что СССР был единственной страной мира, победившей некоторые инфекционные заболевания при помощи повальной вакцинации.

- Полиомиелит был настоящим «бичом» детей до 50-х годов прошлого века, дети умирали сотнями тысяч по всему миру, болезнь давала тяжелую инвалидизацию. Благодаря прививкам, мир избавился от этой жуткой болезни, - рассказала эпидемиолог.

- Моё личное мнение: мир сегодня опять стоит перед смертельной угрозой распространения инфекций, - считает Алексей Сигидаев. – Все эти лаборатории, созданные вокруг России, работали явно не на наше благо. В последние десятилетия все эти «антиваксерные» вбросы сделали свое дело. Люди отказываются прививать детей, совершая чудовищную глупость. Случай из моей жизни: у меня есть знакомый молодой человек, который переболел паротитом. Переболел оттого, что в детстве родители написали отказ от прививки. Теперь у него никогда не будет детей – таков побочный эффект этого заболевания. Сказать, что он крайне озлоблен на родителей – ничего не сказать.

- В прежне годы вакцинация детей была 100-процентная, теперь же по некоторым заболеваниям 95,93%, а это уже пограничное состояние и, в общем-то, угроза обществу. – заявила Сагайдак. - К сожалению, Верховный Суд отменил решение о том, что непривитых детей нельзя принимать в образовательные учреждения. Теперь ребенок, у которого нет ни одной прививки, спокойно ходит в садик, в школу, и эта его незащищенность опасна и для него самого, и для других детей. Родители должны понимать: подписывая отказ от прививки своему ребенку, они расписываются в нарушении его прав на здоровье и порой даже жизнь.

Возвращаясь к опасности коронавирусной инфекции, глава курганского Депздрава отметил, что лично видел в реанимациях людей, которые молили о прививке, уже находясь в тяжелом состоянии.

- В сотый раз скажем: умирают непривитые. Поняв, что дело плохо, люди просят укол, но уже поздно. Лично разговаривал с мужчиной, лежащим в стационаре с ковидом, который храбрился и говорил, что ни за что «шмурдяк» себе не даст вливать. Через неделю я увидел его уже с аппаратом, подающим кислород. И он просил поставить ему этот «шмурдяк», правда, уже называя его вакциной. И всем родственникам звонил, чтоб поставили. Я всегда повторяю: если б это было плохо, опасно, разве бы мы, врачи, ставили прививки своим детям и себе?

- За время эпидемии было поставлено более миллиона уколов с вакциной жителям области, и ни одного случая тяжелых побочных эффектов, тромбозов, смертей зарегистрировано не было, - подчеркнула Оксана Сагайдак.

Кроме вакцинации, медики настоятельно рекомендовали всем жителям региона пройти диспансеризацию, независимо от возраста.

- Особенно тем, кто переболел ковидом, - акцентировал главврач Областной больницы Николай Плотников, - я всегда говорю: всем людям нужно идти на диспансеризацию, а перенесшим ковид – нужно бежать!

Главврач Курганской поликлиники № 2 Юрий Александров заверил, что специалисты, принимающие на диспансеризацию и профсомотр, работают 6 дней в неделю и до 19.30. – Уделите себе время, зайдите в поликлинику после работы, проверьте показатели своего здоровья, - пригласил Юрий Александров. – Ситуация сложная, все мы в группе риска, поэтому стоит посвятить некоторое время не походу в торговые центры, а поликлинике.

- В Курганской области в системе здравоохранения мы всё делаем для того, чтоб сберечь жизни и здоровье людей, - резюмировал Сигидаев. – Главное, чтобы люди тоже этого хотели и приходили к докторам!