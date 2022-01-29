В Курганской области планируют привить 44 тысячи 450 подростков

Курганская область подала заявку на вакцину «Спутник M». Она разработана для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. На сегодняшний день данная вакцина в Зауралье не поступила, точная дата поставки логистической фирмой «Нацимбио» пока не определена. В регионе планируют привить 44 тысячи 450 подростков, сообщили в пресс-службе губернатора.

И.о. директора департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев поддерживает вакцинацию детей от коронавируса.

«Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации», - отметил Алексей Сигидаев.