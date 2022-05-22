В Курганской области подвели итоги голосования 24 апреля 2022 года

Первой темой на очередном заседании областного избиркома стал вопрос «о выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области 24 апреля 2022 года».

«23-24 апреля состоялись выборы в органы местного самоуправления. Всего на территории Курганской области прошли 11 избирательных кампаний по выборам выборных лиц. 10 кампаний касались выборов депутатов представительных органов вновь образованных органов муниципальных округов. Одна кампания касалась выбора депутата Курганской городской Думы. Выборы прошли в следующих муниципальных округах: Белозерский,Звериноголовский, Каргапольский, Мишкинский, Мокроусовский, Половинский, Частоозерский, Шадринский, Щучанский и Юргамышский», - рассказал руководитель Курганского областного избиркома Роман Скиндерев.

Всего на выборы выдвинулись 308 кандидатов. От политических партий выдвинулись 265 кандидатов и 43 самовыдвиженца. ЛДПР выдвинула 36 кандидатов, партия «Единая Россия» - 154, КПРФ — 43, партия «Справедливая Россия» - 29. Партия «Новые люди» выдвинули 3 кандидата. Зарегистрировано официально было 297 кандидатов. Отказано в регистрации было 4 кандидатам. Утратили статус выдвижения 7 кандидатов, после регистрации выбыло 6.

Выборы прошли на альтернативной основе. Замещению подлежали 154 депутатских мандата. Общая явка составила 28,7%. Самая высокая явка была в Частоозерском и Мокроусовском округах, самая низкая явка была в Кургане и составила меньше 5%.

Роман Скиндерев также отметил, что все территориальные избирательные комиссии провели выборы на высоком уровне. Жалоб зафиксировано не было.

Также на заседании было решено, что на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области, голосование по которым назначено на 26 июня, будут применяться протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Технология считывания машиночитаемых кодов с протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования традиционно применяется на выборах разного уровня для ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

Отметим, 26 июня в Курганской области пройдут выборы депутатов Дум Кетовского и Сафакулевского муниципальных округов.

Василий Малухин

Фото с официального сайта Избирательной комиссии Курганской области