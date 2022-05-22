В Курганской области полицейские будут выявлять мотоциклистов-нарушителей

На территории региона проходит профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

Одним из основных факторов, вызывающих ухудшение обстановки с аварийностью в Курганской области, является совершение водителями мототранспортных средств нарушений Правил дорожного движения.

Согласно анализу аварийности с начала текущего года на территории региона зарегистрировано десять происшествий с участием водителей данной категории. Такие ДТП унесли жизни двух человек, еще шесть участников движения получили травмы. За аналогичный период прошлого года таких происшествий было значительно меньше. Более того, смертельных случаев не отмечалось.

По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, в рамках акции сотрудники ГИБДД примут все меры к безусловному исключению из процесса участия в дорожном движении мототранспортных средств, водители которых не могут подтвердить законность их эксплуатации и права собственности (владения). Работа будет проводиться в населенных пунктах, также будет отрабатываться частный сектор городов и областного центра.

Усиленный режим службы будет нести мотопатруль специализированного взвода ГИБДД УМВД России по Курганской области.

Также планируется большая профилактическая работа, беседы с подростками, их родителями о недопущении нахождения за рулем мототранспортанесовершеннолетних лиц, не имеющих водительских удостоверений и навыков практического вождения.

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