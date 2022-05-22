В Курганской области посевная компания вступила в активную фазу

Посевная-2022 вступила в Курганской области в активную фазу — в нее включились все районы и они уверенно наращивают темпы.

На сегодняшний день по области яровой сев проведен на площади 215 тыс. га, что составляет 17% от плана. Наибольшая площадь — 32 тысячи га засеяна в Целинном районе, свыше 20 тыс. га — засеяно в Шадринском районе, более 10 тысяч гектаров уже посеяли аграрии Далматовского, Каргапольского, Лебяжьевского, Мокроусовского и Щучанского районов.

Зерновых и зернобобовых посеяно 110 тыс. га, это 11% от запланированного. Тройку лидеров составляют земледельцы Шадринского, Щучанского и Целинного районов.

Технические культуры высеяны на площади 90 тыс. гектаров — 41% от намеченного. План по посеву картофеля и овощей выполнен на 28% и 16% соответственно.

«Темп посевной кампании в хозяйствах набран хороший, все муниципалитеты включились в работу и прикладывают максимум усилий, чтобы провести посевную кампанию своевременно и в оптимальные агрономические сроки», - прокомментировал директор Департамента АПК Павел Кощеев.

Фото департамента АПК Курганской области.

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