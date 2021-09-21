В Курганской области повысят финансовую грамотность населения

Как не стать жертвой кибермошенников, грамотно распорядиться семейным бюджетом, вкладывать деньги и привлечь средства на открытие бизнеса – об этом жители Курганской области узнают благодаря региональной программе повышения финансовой грамотности населения. Она рассчитана на три года. В реализации этого проекта участвуют областное правительство, Отделение Курган Банка России, налоговая служба, Роспотребнадзор, Пенсионный фонд, Инвестиционное агентство Курганской области, учебные заведения.

Программа должна повысить финансовую культуру в обществе – развить ответственное отношение к собственным финансам, а также защитить интересы жителей региона в качестве потребителей финансовых услуг. Специальные занятия будут проводить и для взрослых, и для детей.

За три года планируется внедрить элементы финансового просвещения в детсады, школы, вузы и колледжи, провести тематические олимпиады, конференции. Для взрослых в планах организовать обучающие онлайн или офлайн мероприятия на самые разные финансовые темы, а также проводить регулярные областные просветительские акции: Неделя сбережений, День защиты прав потребителей, семейный финансовый фестиваль.

Особое внимание в этой работе будет направлено на социально уязвимые группы населения: дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры. В информационно-разъяснительной работе помогут сотрудники социальных служб, сурдопедагоги, воспитатели интернатов, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Отдельная информационно-просветительская кампания в рамках программы направлена на повышение финансовой грамотности среди представителей малого и среднего бизнеса. На встречах с предпринимателями планируется поднять такие темы, как инвестиционная и цифровая грамотность, микрофинансирование, система быстрых платежей для бизнеса и многое другое.

Одной из ключевых тем программы станет борьба с кибермошенничеством. В ходе профилактических мероприятий с самыми разными группами населения эксперты по безопасности расскажут, как не стать жертвой мошенников.

Фото с сайта pexels.com.